Roma, 23 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 23 March 2025 Tv. Almici (FdI): Odg e FNSI ancora in silenzio dopo aggressione Prodi a giornalista Quarta Repubblica?

“L’atteggiamento tenuto da Romano Prodi nei confronti della giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, è stato volgare, offensivo e soprattutto profondamente irrispettoso nei confronti di una donna che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro, ponendo una domanda su un tema di interesse pubblico. D i una gravità inaccettabile. Il gesto di Prodi non può essere minimizzato: toccare una giornalista, tirandole una ciocca di capelli, non è soltanto un gesto fuori luogo, ma rappresenta una forma di aggressione inaccettabile. Mi auguro che l’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa prendano una posizione chiara e netta per tutelare la dignità e la libertà di chi fa informazione, senza discriminazioni né silenzi di comodo. Esprimo la mia piena solidarietà a Lavinia Orefici, con l’auspicio che episodi del genere non vengano mai più tollerati o, peggio ancora, normalizzati solo perché compiuti da personalità della sinistra”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.

