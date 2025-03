(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 23 March 2025 Le azioni per l’ambiente delle comunità marine italiane

Evento pubblico il 29 marzo a Sorrento dei comuni del G20Spiagge

Nei comuni marini italiani più importanti procede, con un impegno notevole di risorse e ricorrendo a nuove e più sofisticate strategie, l’attività di salvaguardia del territorio costiero, così fragile e così prezioso: una quotidiana azione per garantire una gestione sostenibile delle coste, tutelando la loro unicità e preservando un ecosistema marino essenziale per la qualità dell’accoglienza turistica.

La tutela dell’ambiente costiero è una leva fondamentale per la competitività turistica. Infatti, sono oltre 20 milioni i turisti che scelgono ogni anno le 20 spiagge italiane più importanti, attratti dalla bellezza naturale e dall’elevata qualità dell’esperienza offerta.

Il G20Spiagge, network sempre più rappresentativo dalle città marine, realizzerà il primo dei 4 grandi appuntamenti nazionali del 2025 a Sorrento, il 28 e 29 marzo. I venti sindaci, gli assessori all’ambiente e i dirigenti comunali impegnati nella cura del territorio costiero, avranno un momento di confronto articolato e per nulla rituale.

“ Com’è nel nostro stile – commenta Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaco di Cavallino Treporti – il rapporto tra di noi, basato sulla concretezza e politicamente trasversale, pone al centro del nostro confronto le difficoltà che, come ultimo anello della pubblica amministrazione, dobbiamo superare per garantire ai residenti e agli ospiti un ambiente sostenibile”.

“Nel corso dell’iniziativa che il Comune di Sorrento ha inteso ospitare – anticipa il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – il network istituirà un gruppo di lavoro permanente, a carattere nazionale, dedicato alla sostenibilità ambientale con l’obiettivo di individuare progetti innovativi condivisi e, soprattutto, replicabili da tutte le città marine. Un impegno che ci vede in prima linea, come amministrazione comunale, con buone pratiche che saranno illustrate nell’evento di Sorrento”.

“I comuni del G20Spiagge: tavola rotonda sulle sfide ambientali delle destinazioni costiere” questo il titolo dell’evento pubblico che il 29 marzo riunirà rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore affrontando tematiche che riguardano l’intera costa italiana: erosione delle coste, gestione dei rifiuti, salvaguardia degli ecosistemi marini.

A Sorrento, il più importante segmento turistico italiano, e il maggiore in Europa, continua con una azione di condivisione delle politiche amministrative che parte dal basso.

“Anche al pre summit di Sorrento – conclude la prima cittadina di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – portiamo le buone pratiche di sostenibilità ambientale che abbiamo messo in atto in tutti questi anni di attività amministrativa: dalla lotta all’erosione costiera con interventi di riprofilatura, ripascimenti ed opere permanenti come le barriere soffolte ed i pennelli a mare in massi sciolti, alla rinaturalizzazione delle dune con l’utilizzo dei materiali legnosi spiaggiati interrati in trincee alla base delle dune, dai progetti sul recupero della posidonia che da rifiuto diventa risorsa in una perfetta economia circolare, sino alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti monitorata con tessere individuali che permetteranno di arrivare alla tariffa puntuale e far pagare agli utenti solo l’indifferenziato prodotto, incentivando la raccolta differenziata. Contemporaneamente al racconto delle nostre attività, avremo la possibilità di conoscere e apprendere nuove metodologie e progetti utili portati avanti dalle altre località con le quale condividiamo le stesse problematiche e con le quali possiamo confrontarci per trovare soluzioni migliorative”.