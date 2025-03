(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

Provincia di Siena

Successo per la riapertura del Museo Civico di Montepulciano: celebrato il Capodanno Toscano e svelata un’opera inedita

Grande partecipazione, nonostante il maltempo, per la riapertura del Museo Civico Pinacoteca Crociani, che oggi, sabato 22 marzo ha accolto nuovamente il pubblico con un evento speciale dedicato al Capodanno Toscano e alla presentazione di un’opera inedita. La giornata ha segnato non solo la ripresa delle attività museali dopo la pausa stagionale, ma anche l’inaugurazione della piccola, ma significativa, mostra “Il Capodanno toscano al Museo di Montepulciano. Riflessioni sulla rappresentazione dell’Annunciazione tra arte, libri antichi e devozione”, che sarà visitabile fino al 25 maggio 2025. L’esposizione è collocata nella sala delle sculture robbiani, ed è stata realizzata in collaborazione con la Società Bibliografica Toscana e l’Istituto per la valorizzazione delle Abbazie storiche della Toscana.

Oltre alla mostra e alle riflessioni sul Capodanno dell’Annunciazione, è stata presentata una piccola e preziosa tavola devozionale del Seicento, svelata al pubblico per la prima volta. L’opera inedita, denominata “Vergine Annunciata” raffigura la stessa immagine dell’Annunciazione affrescata nella Basilica della Santissima Annunziata di Firenze ed è attribuibile a un pittore fiorentino del primo Seicento. La sua esposizione rappresenta un’importante acquisizione per il percorso espositivo del Museo, che si arricchisce così di un nuovo elemento di valore storico e artistico.

Alla conferenza inaugurale, svoltasi presso la Sala Bozzini di Palazzo del Capitano, sono intervenuti il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, la Consigliera regionale Elena Rosignoli, il Don Domenico Zafarana, Presidente dell’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana, il Presidente della Società Bibliografica Toscana Fausto Rossi, Alamanno Contucci del Rotary Club Chianciano Terme – Chiusi – Montepulciano e la Direttrice del Museo Civico Pinacoteca Crociani, dott.ssa Patrizia La Porta che ha tenuto una piccola conferenza sulle opere esposte. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza della mostra nel contesto delle celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione, ricorrenza istituita dal Consiglio Regionale della Toscana per valorizzare una tradizione storica e culturale della regione.

“Con questa nuova esposizione – ha dichiarato la Direttrice Patrizia La Porta – il Museo si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione sul significato dell’arte sacra e sul suo ruolo nel tramandare valori e simboli attraverso i secoli. L’Annunciazione è un tema ricorrente nella storia dell’arte e questa mostra offre un’occasione unica per riscoprirne la rappresentazione attraverso dipinti, incisioni e testi antichi”.

Anche il Sindaco Michele Angiolini ha espresso soddisfazione per l’evento e per il rinnovato interesse verso il Museo: “Il Museo Civico è un punto di riferimento culturale per Montepulciano e con questa mostra conferma il suo ruolo nella promozione della storia e delle tradizioni toscane. Ringrazio il Consiglio Regionale per il sostegno all’iniziativa e tutti i soggetti intervenuti, la Direttrice e, naturalmente, la ProLoco di Montepulciano per la cura con la quale continua a gestire la nostra struttura”.

22 marzo 2025