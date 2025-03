Proroga allerta arancione, rimangono chiusi parchi e piste ciclopedonali. Annullato il mercatino “Novecento” dell’antiquariato

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

Il sindaco Simone Calamai ha prorogato l’apertura del Coc e di tutte le chiusure previste nell’ordinanza

A seguito della proroga dell’ordinanza arancione per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha esteso la chiusura di tutti i parchi e giardini comunali e delle piste ciclopedonali fino alle ore 14 di domani, domenica 23 marzo. Annullato a causa del maltempo anche il mercatino dell’antiquariato “Novecento” di piazza Don Milani. Restano interdetti a persone o a mezzi i parchi, i giardini e le aree gioco e le piste ciclo-pedonali. Rimane aperto anche il Coc, il centro operativo della protezione comunale, così come proseguono i monitoraggi sul territorio degli operatori di protezione civile, soprattutto dei corsi d’acqua. Inoltre, stamattina, a seguito dell’autorizzazione del Genio civile, è stata effettuata anche la pulizia dai detriti che si erano accumulati, a seguito dell’ultima ondata di maltempo, nell’alveo del torrente Stregale nei pressi della griglia, prima del tratto tombato al ponte di via Morecci.

