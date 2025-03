(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Mafia nigeriana. Ruspandini (FdI): Per FdI piovra che va debellata. Complimenti a FFOO e inquirenti per brillante operazione

“Mi complimento con le Forze dell’Ordine e con la Dda di Roma e il Cisco di Roma e di Brescia per la brillante operazione che ha portato all’arresto di sei nigeriani, alcuni dei quali accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Particolarmente odiosi i reati di cui i sei sono accusati. Dalla tratta di essere umani al sequestro di persona al procurato aborto. Insomma, una vera e propria organizzazione transnazionale che le forze dell’ordine e le procure stanno cercando di colpire e di eliminare. Una piovra che va debellata definitivamente e di cui Fratelli d’Italia aveva denunciato la pericolosità dall’inizio, quando soprattutto la sinistra sottovalutava il pericolo o addirittura ne negata l’esistenza. Ed è stato grazie a Fratelli d’Italia se in questa legislatura da parte della Commissione antimafia c’è una particolare attenzione a quella straniera, specie la nigeriana. A conferma che la lotta contro la criminalità organizzata è una priorità di Fratelli d’Italia e del governo Meloni”.

Lo dichiara il vicepresidente del gruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati