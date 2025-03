(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 UNIVERSITÀ. CHIESA(FDI) AGGRESSIONE INACCETTABILE AUTORITÀ FACCIANO PIENA LUCE

“Condanno con fermezza il gravissimo episodio di violenza avvenuto presso l’Università di Pavia ai danni di uno studente e rappresentante di Azione Universitaria. Aggressioni di questo tipo sono inaccettabili, ancor più, se avvengono in un luogo di formazione e confronto come l’Università e ai danni di un ragazzo che si è sempre distinto per educazione e una condotta impeccabile. La libertà di espressione e il rispetto delle idee altrui non possono essere messi in discussione dalla violenza. Auspico che le istituzioni universitarie e le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo che episodi del genere non si ripetano. Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione a Roberto, amico e fedele militante”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Difesa, Paola Chiesa.

