MEMO PER DOMANI!!! – Corso di formazione gratuito per i candidati al concorso per diventare agenti della polizia municipale di Salerno: l’iniziativa della Csa provinciale

diventare agenti della polizia municipale di Salerno: l’iniziativa della

Csa provinciale*

*Si terrà domani, sabato 22 marzo 2025, dalle 9 alle 13, presso la sede di

Formazione 360 (Via Roberto Wenner, numero 40, nella zona industriale di

Salerno) *il corso di preparazione gratuito dedicato alla prova orale del

concorso per agenti di polizia municipale di Salerno. L’iniziativa,

organizzata dal sindacato provinciale della Csa, mira a supportare i

candidati fornendo loro strumenti e competenze utili per affrontare al

meglio il colloquio selettivo.

L’avvocato Davide Sapere, dirigente sindacale della Csa Salerno, sottolinea

l’importanza di questa opportunità formativa: “Abbiamo deciso di

organizzare questo corso gratuito per garantire ai candidati un adeguato

supporto nella preparazione alla prova orale. Il concorso rappresenta una

grande opportunità per molti giovani e professionisti che desiderano

intraprendere una carriera nella polizia municipale, e riteniamo

fondamentale aiutarli ad affrontare la selezione con maggiore

consapevolezza e sicurezza”.

Il corso offrirà approfondimenti sulle principali tematiche giuridiche e

operative che potrebbero essere oggetto della prova orale, con un focus

sulle materie più rilevanti per il ruolo di agente di polizia municipale.

“Siamo convinti che una preparazione adeguata possa fare la differenza” –

prosegue l’avvocato Sapere – “e il nostro obiettivo è proprio quello di

fornire ai candidati un supporto concreto, affinando le loro competenze e

migliorando la capacità di affrontare con serenità il colloquio orale”.

*La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Un’iniziativa che testimonia l’impegno della Csa nel sostenere i lavoratori

e i futuri agenti di Polizia Municipale, offrendo loro un’opportunità di

formazione di alto livello.

