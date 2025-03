Ferrovie – Comunicato stampa Federconsumatori

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Comunicato stampa

21 marzo 2025

Ferrovie: bene l’intervento dell’Antitrust per fare chiarezza. Sarebbe gravissimo se, oltre ai ritardi, ai prezzi elevati e al servizio scadente, Ferrovie e RFI ostacolassero anche la concorrenza nel settore.

Accogliamo con favore l’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato Italiane per presunto abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta velocità da parte del nuovo operatore entrante Sncf Voyages Italia.

L’Antitrust ipotizza una vera e propria strategia di ostacolo, che “sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana Spa per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura”.

Una condotta che, se accertata, sarebbe inaccettabile da ogni punto di vista, viste anche le evidenti carenze e fragilità che il servizio ferroviario ha mostrato soprattutto nel corso dell’ultimo anno, a fronte di prezzi dei biglietti che non fanno altro che aumentare.

Da sempre sosteniamo che un mercato aperto e concorrenziale sia la chiave per garantire ai cittadini un servizio di trasporto efficiente, conveniente e di qualità.

L’ingresso di nuovi operatori nell’Alta Velocità è una grande opportunità per migliorare l’offerta, favorire una riduzione dei prezzi e garantire maggiori tutele ai viaggiatori. Qualsiasi ostacolo alla libera concorrenza è un vero attacco ai diritti dei passeggeri, penalizzati in termini di libertà di scelta e sul fronte dei prezzi.

Seguiremo con attenzione l’evoluzione dell’istruttoria, che ci auguriamo faccia piena luce su eventuali comportamenti lesivi della concorrenza, contro i quali siamo pronti a intervenire. Chiediamo, in tal senso, che si adottino tutte le misure necessarie per garantire un accesso equo all’infrastruttura ferroviaria, che è il presupposto fondamentale per garantire ai passeggeri trasparenza ed efficienza.