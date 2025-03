Enac: Presidente Enac Di Palma interviene con il Ministro MIT Salvini al convegno di Agrigento

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Il Presidente Enac *Pierluigi Di Palma* è intervenuto oggi, con il

Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti *Matteo Salvini*,

al convegno “Le Infrastrutture della Provincia di Agrigento e il Ponte

sullo Stretto di Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo”,

promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento e moderato dal

giornalista *Gianluca Semprini*.

Hanno partecipato ai saluti istituzionali anche il Presidente dell’Ordine

degli Ingegneri di Agrigento *Achille Furioso*, il Prefetto Vicario di

Agrigento *Elisa Vaccaro*, il Dirigente delle infrastrutture e mobilità

della Regione Siciliana *Giuseppe Di Miceli*, il Sindaco di Agrigento

*Francesco

Miccichè*, il Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Agrigento *Domenico

Armenio*, il Presidente Consiglio Ingegneri *Domenico Angelo Perrini*, il

Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia *Fabio

Corvo* e l’AD Italferr *Dario Lo Bosco*.

La tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’evento ha ospitato gli

interventi del Vice Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e

Sviluppo Infrastrutture *Costantino Pandolfi* e di autorevoli

rappresentanti delle istituzioni e del settore.

Il Presidente Enac *Pierluigi Di Palma *ha evidenziato come la Regione

Siciliana, con oltre 20 milioni di passeggeri annui, esprima un’esigenza di

ulteriore connessione aeroportuale e di mobilità aerea, ciò anche in

ragione di un turismo in piena crescita ben fidelizzato nel periodo Covid.

La policy Enac di un sistema aeroportuale integrato e policentrico, che

connette i piccoli e i grandi aeroporti, contribuisce all’accessibilità,

alla coesione nazionale e alla crescita economica dei territori, come

ribadito nel PNA in fase di finalizzazione da parte del Governo. Agrigento

potrebbe, così, essere una nuova utile opportunità anche se sarà necessario

superare le resistenze di una burocrazia molto spesso interdittiva che

contrasta l’esigenza del nostro Paese di dotarsi di nuove infrastrutture.

Il Ministro MIT *Matteo Salvini*, nel ringraziare il Presidente Enac

Pierluigi Di Palma, ha condiviso la necessità di potenziare le

infrastrutture della Regione Siciliana attraverso importanti investimenti.

L’ipotesi di uno scalo ad Agrigento, al vaglio dei tecnici e prospettato

nel PNA elaborato da Enac, troverà nel MIT pieno sostegno.

Roma, 21 marzo 2025

