CS SOSTEGNI ALLE IMPRESE ISBS

21 Marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: FINO A 10 MILA EURO

A DISPOSIZIONE IN INVESTIMENTI SEMPLICI IN BENI E SERVIZI (ISBS)

Cagliari, 20/03/2025

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio, ha approvato le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese nell’ambito del piano regionale sul Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027, con un focus sugli Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS). L’obiettivo è favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) attraverso finanziamenti destinati all’acquisto di beni strumentali, servizi di consulenza e progetti di innovazione per uno sviluppo sostenibile.

I finanziamenti sosterranno le imprese che operano nei settori strategici della Smart Specialization Strategy (S3) regionale, tra cui:

•ICT e digitalizzazione

• Reti intelligenti per l’energia

• Agroindustria e sostenibilità ambientale

• Aerospazio e biomedicina

• Turismo e cultura

Le risorse saranno destinate all’innovazione dei processi aziendali, alla transizione verde e all’uso efficiente delle risorse, favorendo una crescita sostenibile del tessuto produttivo locale.

Il Centro Regionale di Programmazione coordinerà l’attuazione delle direttive, mentre Agenzia Sardegna Ricerche gestirà le azioni delegate. È in fase di elaborazione un Catalogo dei servizi per le imprese, che raccoglierà le opportunità disponibili, e un Bando tipo per semplificare l’accesso ai fondi.

Le direttive sono state trasmesse al Consiglio Regionale per il parere della Commissione competente. Nei prossimi mesi saranno pubblicati bandi e avvisi, con l’obiettivo di garantire un rapido impiego delle risorse per sostenere le imprese sarde nella sfida della modernizzazione e della competitività.