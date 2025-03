C.S. L’ANCI Sicilia oggi a Trapani per partecipare alla manifestazione in ricordo delle vittime di mafia

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 *L’ANCI SICILIA O**GGI A TRAPANI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE **IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA*

Il presidente dell’ANCI Sicilia ha sfilato, stamattina a Trapani, a fianco dei parenti delle Vittime delle mafie, provenienti da ogni parte d’Italia, in occasione della manifestazione, promossa dall’Associazione Libera e da Avviso Pubblico, per celebrare il trentesimo anniversario della Giornata della Memoria e dell’Impegno.

“La manifestazione di oggi, alla quale abbiamo aderito in rappresentanza di tutti i sindaci della Sicilia rappresenta un’occasione unica per onorare la memoria di tutti coloro che hanno perso la vita a causa delle organizzazioni criminali”. Ha dichiarato Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia.

“Si tratta di un momento di Memoria che vede istituzioni e cittadini sfilare a fianco dei familiari di Vittime innocenti, che hanno sacrificato le loro vite per la legalità, ma soprattutto per invocare Verità e Giustizia”.

