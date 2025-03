2 corsi formazione GIST dedicati ad AI generativa

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 2 CORSI GIST ONLINE:

**54° CORSO GIST ONLINE**

DATA: 11 aprile 2025

**CREDITI FORMATIVI**

3 CFU

**TITOLO**

“***GESTIRE IL TEMPO E L’IA GENERATIVA NEL GIORNALISMO***”

**OBIETTIVO**

Scadenze, notizie da verificare, interviste da trascrivere e articoli da realizzare: abbiamo sempre l’impressione di correre in una lotta contro il tempo – e a volte è davvero così.

Tra notifiche continue, mille task e la pressione di essere sempre aggiornati, il lavoro del giornalista può davvero diventare una corsa senza fine. Ma esiste un altro modo: una gestione del tempo più mindful e gentile, che fa da bussola a un uso consapevole, etico e strategico dell’IA generativa. Questo approccio può aiutarti a potenziare e migliorare il tuo lavoro quotidiano, perché l’uso degli strumenti più innovativi non ha più come obiettivo quello di “risparmiare tempo”, ma di migliorare la qualità dell’informazione, delegando all’intelligenza artificiale generativa task ripetitive o automatiche. Nasce così, da una collaborazione con il Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica e l’Ordine del Giornalisti del Molise questo corso online pensato per rispondere alle più urgenti esigenze dei colleghi.

**SCHEMA DEL CORSO**

Durata complessiva: Le docenti guideranno i partecipanti in un percorso pratico, per comprendere le potenzialità e i limiti dell’IA generativa, con esempi di best practice, esercitazioni e strumenti concreti. Le competenze acquisite potranno essere applicate fin da subito nel

lavoro quotidiano.

Gli elementi essenziali del corso saranno:

● Come gestire gli strumenti di IA generativa utili al lavoro di giornalista e come sceglierli;

● Guadagnare tempo e fare buon uso dei tool per essere efficaci;

● Come integrare l’IA nel tuo flusso di lavoro giornalistico in modo etico e strategico;

● Prompt design per giornalisti: come guidare l’IA per ottenere risultati precisi e utili

● Applicazioni pratiche per il Tool di IA per giornalisti;

Si tratta di un **corso molto pratico** online. Saranno forniti materiali di approfondimento.

**DOCENTI**

**Barbara Reverberi** nasce a Milano nel 1970. È laureata in Lingue e Letterature Straniere, mamma, giornalista, autrice, appassionata di digitale e mentore gentile. Anni come ufficio stampa della Fondazione D’Intino accanto a Cristina Mondadori, e della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e poi il metaforico salto dalle guglie per diventare freelance. Freelance dal 2012, nel 2017 fonda Freelance Network Italia, un gruppo di professionisti per la comunicazione, per supportare il lavoro indipendente e dare voce a una forza professionale ancora invisibile. Docente a contratto allo IED di Milano e presso Società Umanitaria, conduce seminari e percorsi di formazione di gruppo e individuali per aiutare donne e uomini a valorizzare le proprie risorse e a sviluppare una propria identità professionale.

LinkedIn Italia tra le Top Voice Lavoro nel 2022. Ha scritto Freelance Digitali, edito da Maggioli Editore e, appena uscito, C’è tutto il tempo quando sei gentile, edito da La Traccia Buona. News per Freelance è il suo podcast con oltre 24.000 ascolti. Collabora con Valentina Vandilli, LinkedIn trainer, alla conduzione di 42 Guida Galattica per il lavoro, il nuovo podcast su tutte le piattaforme di ascolto.

**Teresa Potenza** è giornalista, consulente e formatrice. Ha lavorato a Milano, Londra e Damasco, dove ha vissuto l’inizio della guerra civile siriana. Quell’esperienza è diventata il podcast Ponti Invisibili, che ha vinto il premio Podstar come “Miglior podcast femminile per impatto sociale e culturale”. Con il podcast Merce di Scambio ha invece esplorato il mercato della compravendita di organi, a partire da

una storia vera. Con questo lavoro ha ottenuto il Premio Pod24 del Sole24 ore come “Miglior podcast indipendente – Reportage e Inchiesta”. Appassionata studiosa di intelligenza artificiale generativa, fa parte di JournalismAI, rete di giornalisti che utilizzano l’intelligenza artificiale in modo etico (sostenuto dalla London School of Economics). Tiene corsi sull’uso utile ed etico dell’IA generativa e ne promuove la divulgazione anche attraverso la partecipazione a eventi. Porta il suo impegno per un giornalismo costruttivo attraverso il Constructive Network, di cui fa parte. Il suo ultimo podcast è Potenza Artificiale, con il quale vuole supportare altri professionisti nell’integrare l’intelligenza artificiale generativa nei rispettivi flussi di lavoro, in modo innovativo e responsabile.

I suoi valori sono libertà, indipendenza e fare la differenza.

**55° CORSO GIST ONLINE**

DATA: 11 aprile 2025

**CREDITI FORMATIVI**

3 CFU

**TITOLO**

“***L’IA GENERATIVA NEL GIORNALISMO***”

**OBIETTIVO**

L’uso dell’intelligenza artificiale generativa nel giornalismo non è il futuro: è una realtà che ha già cambiato il modo in cui cerchiamo, verifichiamo e produciamo informazione. Ma come possiamo utilizzarla senza perdere valore e autenticità e salvaguardando la nostra etica professionale? E come possiamo evitare i rischi legati alla disinformazione e alla manipolazione? L’IA può essere un’alleata preziosa per ogni giornalista, ma solo se usata con consapevolezza e responsabilità, se usata cioè per migliorare il nostro lavoro e non per farlo al posto nostro. In questo corso esploreremo come sfruttare al meglio le potenzialità degli strumenti di IA generativa, con un solido approccio etico alla base. Attraverso esempi molto pratici, imparerai a riconoscere i limiti e le opportunità dell’IA generativa, per migliorare la qualità dei tuoi contenuti e la tua produttività. Nasce così, da una collaborazione con il Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica e l’Ordine del Giornalisti del Molise questo corso online pensato per rispondere alle più urgenti esigenze dei colleghi.

**SCHEMA DEL CORSO**

La docente guiderà i partecipanti in un percorso pratico, per comprendere le potenzialità e i limiti dell’IA generativa, con esempi di best practice, esercitazioni e strumenti concreti. Le competenze acquisite potranno essere applicate fin da subito nel lavoro quotidiano.

Obiettivo del corso: Acquisire consapevolezza sull’uso pratico ed etico dell’IA generativa nel giornalismo, migliorando la produttività senza compromettere l’affidabilità delle informazioni e il valore della professione giornalistica.

Gli elementi essenziali del corso saranno:

● Che cos’è l’IA generativa e come funziona;

● Prompt design per giornalisti: come guidare l’IA per ottenere risultati precisi e utili;

● Applicazioni pratiche per il Tool di IA per giornalisti;

● Come valutare l’affidabilità dei contenuti generati;

● Ottimizzare il flusso di lavoro: come integrare l’IA nella routine giornalistica senza perdere il controllo

Si tratta di un corso molto pratico online. Saranno forniti materiali di approfondimento.

**DOCENTE**

**Teresa Potenza** è giornalista, consulente e formatrice. Ha lavorato a Milano, Londra e Damasco, dove ha vissuto l’inizio della guerra civile siriana. Quell’esperienza è diventata il podcast Ponti Invisibili, che ha vinto il premio Podstar come “Miglior podcast femminile per impatto sociale e culturale”. Con il podcast Merce di Scambio ha invece esplorato il mercato della compravendita di organi, a partire da

una storia vera. Con questo lavoro ha ottenuto il Premio Pod24 del Sole24 ore come “Miglior podcast indipendente – Reportage e Inchiesta”. Appassionata studiosa di intelligenza artificiale generativa, fa parte di JournalismAI, rete di giornalisti che utilizzano l’intelligenza artificiale in modo etico (sostenuto dalla London School of Economics). Tiene corsi sull’uso utile ed etico dell’IA generativa e ne promuove la divulgazione anche attraverso la partecipazione a eventi. Porta il suo impegno per un giornalismo costruttivo attraverso il Constructive Network, di cui fa parte. Il suo ultimo podcast è Potenza Artificiale, con il quale vuole supportare altri professionisti nell’integrare l’intelligenza artificiale generativa nei rispettivi flussi di lavoro, in modo innovativo e responsabile.

I suoi valori sono libertà, indipendenza e fare la differenza.

***Info: http://www.gist.it***

**Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica**

