(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Trasporti/Puglia, Stefanazzi (PD): Governo colpisce infrastrutture irrilevante presenza dei parlamentari di centro destra

“Il Governo continua a colpire le infrastrutture pugliesi. Soprattutto quelle dedicate al volo. Dopo il DDL “Spazio”, che di fatto annulla 5 anni di progressi autorizzativi e investimenti fatti per lo spazioporto di Grottaglie, ora il Governo declassa la categoria antincendio dell’aeroporto di Brindisi, con conseguenze immediate e gravissime sull’operatività dell’aeroporto. Meno voli e meno sicurezza. È incredibile il disinteresse della maggioranza verso le infrastrutture strategiche pugliesi. Fiumi di parole, promesse, annunci. Mesi di strombazzate sul rilancio dell’aeroporto di Brindisi, convegni e interviste, per poi essere smentiti, probabilmente addirittura a loro insaputa, dal Governo. Se non fosse tragica questa assoluta irrilevanza dei parlamentari pugliesi di centrodestra, ci sarebbe persino da ridere. Invece ci tocca assistere e protestare contro una deliberata azione anti-Puglia del Governo. Dove sono gli eletti del centrodestra? A Brindisi, poi, il loro silenzio è inquietante. Enel, Eni, Aeroporto. Se ci siete battete un colpo e provate a dare una mano ad un territorio che ha bisogno di atti non di vuote parole, o peggio di un timido silenzio”.

Così Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del Partito Democratico.

Roma, 20 marzo 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it