(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 *M5S, Villani: “Bene l’inizio dei lavori per l’Ospedale e la Casa di

Comunità a Cava de’ Tirreni, è una vittoria dei cittadini”*

*La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di

Salerno: “Superato un ostacolo fondamentale, ora avanti con determinazione”*

“La rimozione dei vincoli imposti dalla Sovrintendenza per la realizzazione

dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità a Cava de’ Tirreni segna

un importante traguardo per il diritto alla salute dei cittadini. Dopo anni

di mobilitazione da parte della cittadinanza attiva e delle forze politiche

impegnate per la sanità territoriale, finalmente si può procedere con la

costruzione di due strutture essenziali per migliorare l’accesso ai servizi

sanitari”. Ad affermarlo è Giuseppe Benevento referente del gruppo

territoriale del Movimento 5 stelle di Cava de’ Tirreni

“Quando un’idea è giusta, deve essere perseguita senza pregiudizi politici.

Questo risultato dimostra che la determinazione e l’impegno della

cittadinanza attiva possono portare a cambiamenti concreti. come il tema

della sanità territoriale sia sempre stato una priorità per il M5S, anche

nel programma elettorale del gruppo locale di Cava de’ Tirreni. Nonostante

l’assenza di rappresentanti in Consiglio Comunale, gli attivisti hanno

continuato a lavorare con il Comitato dei cittadini per la sanità

territoriale e altre realtà associative, promuovendo incontri e tavoli di

confronto”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle

in provincia di Salerno Virginia Villani

L’interesse per la questione è stato condiviso anche a livello

istituzionale: la Senatrice del M5S Anna Bilotti, in visita a Cava de’

Tirreni, ha raccolto le sollecitazioni degli attivisti e si è impegnata a

sostenere il progetto. Il superamento degli ostacoli burocratici conferma

che la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze politiche può

produrre risultati concreti per il territorio.

Ora, l’appello è rivolto a tutte le forze politiche locali: “È il momento

di lavorare uniti per garantire che la sanità territoriale diventi una

realtà efficiente e accessibile per tutti. Questo è solo il primo passo:

vigileremo affinché i lavori procedano senza ulteriori intoppi e con il

massimo della trasparenza” -concludono-.