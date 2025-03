(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 COMUNICATO STAMPA

Energia, Zucconi (FdI): Nucleare di nuova generazione opportunità e sfida per l’Italia

“Indipendenza e sicurezza energetica rappresentano obiettivi ambiziosi ma sicuramente alla portata di un Paese come l’Italia che vanta competenze e know how di eccellenza, come dimostra l’egregio lavoro condotto all’estero dalle nostre aziende del comparto nucleare. Il nuovo nucleare sostenibile, su cui si concentra il disegno di legge delega che presto arriverà in Parlamento, non è un miraggio ma un’opportunità concreta che dobbiamo cogliere per realizzare pienamente il mix energetico nel solco di quella neutralità tecnologica che il presidente Meloni ha tracciato come strada maestra da seguire”. Così Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia, che questa mattina ha partecipato al panel “Ritorno al futuro” sul tema del nucleare, moderato dal giornalista Nicola Porro nell’ambito dell’evento “Energia in movimento – Strategie per una transizione sicura e sostenibile”, organizzato da A.R.T.E, l’Associazione di reseller e trader dell’energia.

“Aver escluso il nucleare dalle fonti di energia è stato un errore madornale che adesso famiglie e imprese stanno pagando a caro prezzo con l’impennata del costo del gas e, di conseguenza, dell’energia elettrica prodotta prevalentemente impiegando questo combustibile fossile. È un dato oggettivo – evidenzia Zucconi – che al grande aumento di rinnovabili non è corrisposto un calo dei prezzi e ciò significa che siamo, e rimarremo ancora per molti anni, dipendenti dal gas che siamo costretti a importare. Trovare fonti alternative, dunque, è un imperativo al quale possiamo rispondere investendo nel nucleare di nuova generazione e nella ricerca, con pragmatismo e lasciandoci alle spalle gli ideologismi che tanti danni hanno arrecato all’Italia”.

Ufficio stampa

Ester Trevisan