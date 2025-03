Comunicato stampa – Cioccolato Vero 2025: i maestri cioccolatieri di CNA in Piazza Garibaldi dal 21 al 23 marzo

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

Cioccolato Vero 2025: i maestri cioccolatieri di CNA in Piazza Garibaldi dal 21 al 23 marzo

Parma, 20 marzo 2025. Quest’anno la primavera parmigiana inizia con un appuntamento davvero goloso: da venerdì 21 a domenica 23 marzo, in piazza Garibaldi, torna infatti “Cioccolato vero”, la manifestazione, organizzata da CNA Parma in collaborazione con ACAI – Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani – e con il patrocinio del Comune di Parma è giunta quest’anno alla quindicesima edizione e, anno dopo anno, si è dimostrata capace di attirare un numero sempre crescente di appassionati e curiosi.

Per tutto il weekend, le eccellenze dei maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia presenteranno al pubblico il meglio delle loro produzioni. L’occasione perfetta per conoscere più da vicino i segreti e le tecniche della lavorazione artigianale. Fondente, bianco, al latte, al pistacchio, il cioccolato sarà il grande protagonista della tre giorni, lavorato dalle sapienti mani dei maestri cioccolatieri e dalla loro creatività, da assaggiare, degustare e acquistare in tutte le sue forme.

“Il successo delle ultime edizioni conferma il grande interesse verso il cioccolato e, in particolare, verso questa manifestazione e ne siamo molto contenti – commenta Paolo Giuffredi, presidente di CNA Parma -. Portare in piazza i maestri cioccolatieri significa far conoscere e valorizzare la qualità della produzione artigianale, che è fatta di creatività, tradizione, della selezione accurata delle materie prime. Il cioccolato artigianale non è solo un prodotto: è una forma d’arte che spesso si tramanda di generazione in generazione, che arricchisce la nostra storia e mantiene viva la nostra economia. Siamo felici di poter sostenere le aziende che ancora oggi portano avanti la tradizione della lavorazione artigianale che, questo weekend ci permetteranno di esplorare e apprezzare la varietà e la qualità del cioccolato artigianale”.

“Gli ingredienti indispensabili per un cioccolato di qualità? La passione, la professionalità, la competenza e la fantasia – sottolinea Giorgio Zanlari Coordinatore ACAI -. Ingredienti che non mancheranno questo weekend in piazza Garibaldi. Come ogni anno – aggiunge – Parma si prepara ad accogliere i maestri cioccolatieri di ACAI, che delizieranno golosi e appassionati con i loro prodotti classici ma anche con tante novità”.

L’Assessora alle Attività Economiche del Comune di Parma, Chiara Vernizzi, ha commentato: “Con grande soddisfazione accogliamo i maestri cioccolatieri in Piazza Garibaldi per questa nuova edizione della manifestazione “Cioccolato vero”, che per tre giorni allieterà la città di Parma con prodotti artigianali unici per creatività, qualità e bellezza. Il valore delle abilità artigianali e l’attenzione alla qualità delle materie prime sono gli elementi caratterizzanti di questa rassegna, sempre molto apprezzata dalla città che con entusiasmo riconosce l’unicità di questi prodotti. Ci attende un dolce week end, al quale invitiamo tutti e tutte a partecipare”.

La manifestazione si arricchirà della presenza di associazioni di volontariato: Avis, La Doppia Elica, Assistenza Pubblica Parma, Assistenza Pubblica Croce Azzurra Traversetolo, che saranno presenti con i loro stand. Domenica pomeriggio, dalle 16.30 si potrà danzare con TERRA DI DANZA, danze da tutto il mondo.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: La Verde Impresa di Pulizie, AMavilla Autotrasporti e Autofficina Auto Reggiani Snc.

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 marzo

Dalle 10 alle 20: Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri

Sabato 22 marzo

Dalle 10 alle 20: Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri

Ore 11: Inaugurazione alla presenza delle autorità

Per tutto il giorno

La Fabbrica di cioccolato – Laboratori da 0 a 99 anni in collaborazione con ENAIP Parma

Sculture al cioccolato a cura di ACAI in collaborazione con ENAIP

Domenica 23 marzo

Dalle 10 alle 20: Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri

Per tutto il giorno

La Fabbrica di cioccolato – Laboratori da 0 a 99 anni in collaborazione con ENAIP Parma

Sculture al cioccolato a cura di ACAI in collaborazione con ENAIP

Dalle 16.30 Terra di Danza – danze da tutto il mondo.

