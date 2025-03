(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

AMBIENTE, M5S: GOVERNO RESPINGE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E SVILUPPO

Roma, 20 marzo – “La tutela dell’acqua è un tema che dovrebbe rappresentare una priorità per i governi ma ci sono ancora tanti passi da fare per arrivare a una gestione più efficiente sotto diversi profili, dall’approvvigionamento alla sostenibilità. Argomenti di cui si è discusso anche questo pomeriggio alla Camera durante l’audizione della Commissaria europea per l’ambiente, la resilienza idrica e l’economia circolare e competitiva, Jessika Roswall, a cui abbiamo posto diverse domande. A emergere è stato proprio il fatto che serve maggiore impegno da parte degli Stati, perché per quanto ci sia la consapevolezza che questi temi debbano essere affrontati seriamente, mancano ancora misure concrete. Altro punto evidenziato, il fatto che a differenza del nostro governo la commissaria ha ribadito come il Green deal sia una misura fondamentale. L’ennesima dimostrazione di come ancora una volta il centrodestra remi nella direzione opposta rispetto a quelle misure che rappresentano un’opportunità da cogliere e da utilizzare. Invece di scommettere sulla transizione energetica e aiutare le imprese, il governo fa di tutto per ostacolarle”. Così in una nota la deputata M5S Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente, e Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.

