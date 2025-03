Agenzia regionale 334.25 Campus ex caserma Magrone, accordo tra Regione, Adisu e Asset per le nuove residenze universitarie

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Campus ex caserma Magrone, accordo tra Regione, Adisu e Asset per le nuove residenze universitarie

Un nuovo passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture universitarie in Puglia: la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra Regione Puglia, Adisu e Asset per l’espletamento del concorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di una nuova residenza universitaria all’interno del Campus – il Parco dell’Innovazione destinato in gran parte a spazi di ricerca e formazione del Politecnico – che sorgerà a Bari nei 17mila mq dell’ex Caserma Magrone, in via Amendola.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di creare nuovi spazi per la residenzialità studentesca e potenziare i servizi a supporto della comunità universitaria. Il progetto di rigenerazione urbana prevede la rifunzionalizzazione dell’ex struttura militare, trasformandola in un ambiente moderno, accessibile e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di studenti e ricercatori.