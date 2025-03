(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

INTERCETTAZIONI, DE RAHO (M5S): GOVERNO MELONI STA DANDO IMMUNITA' AI DELINQUENTI

ROMA, 19 marzo – “Ci sono tanti reati gravi che senza intercettazioni non possono essere individuati e puniti, 45 giorni sono un periodo del tutto irrilevante, chi propone questa norma lo sa e non ritiene importante portare avanti le indagini. Si pensi all’omicidio, quando non si trovano le prove nelle prime 48 ore: a quel punto serve una pluralità di intercettazioni per rintracciare i responsabili e comprendere il contesto nel quale è maturato. A questo fine 45 giorni non bastano affatto. Il governo Meloni sta decidendo di dare un’immunità ai delinquenti. Quello che si sta consumando in quest’aula è gravissimo”.

Lo ha detto alla Camera il deputato M5S Federico Cafiero De Raho.

