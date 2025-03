(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

ACQUA, FONTANA (M5S): URGENTE TUTELA E INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE

Roma, 19 marzo – “L’acqua non è una risorsa infinita, è un diritto umano, universale e contemporaneamente fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. È necessario mettere in campo azioni volte a una migliore gestione, partecipata, che non si pieghi alle logiche di mercato. Un passo in avanti che deve essere compiuto utilizzando anche i fondi del Pnrr dedicati che sono utili per intervenire sulle infrastrutture decadenti. Occorre inoltre garantire la salubrità dell’acqua, e agire anche per far sì che i Pfas non restino una minaccia per la salute delle persone e per l’ambiente. Il Movimento 5 Stelle ha da sempre prestato il massimo dell’attenzione su queste problematiche e nel corso degli anni ha presentato diverse proposte di legge finalizzate alla tutela della risorsa idrica. L’acqua è un bene comune da tutelare e da proteggere, così come previsto anche dall’articolo 9 della nostra Costituzione. Continueremo su questa strada, i nostri territori e i cittadini devono essere tutelati”. Così la deputata M5S Ilaria Fontana, presidente della commissione Ambiente, intervenuta nel corso di una conferenza stampa alla Camera sulla presentazione della proposta di legge M5S sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e lotta alla siccità.

