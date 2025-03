(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Venezia. Comune. Scarpa (Pd), fare chiarezza su inquietanti sviluppi inchiesta

“ Presenterò interrogazione a tutela lavoratori e cittadini”

“Se confermato, quanto emerso dall’inchiesta ‘Palude’ sarebbe di una gravità inaudita. L’idea che negli uffici del Comune di Venezia sia stato creato un dossier contenente i nomi di cittadini, giornalisti, dipendenti ed esponenti politici colpevoli solo di aver espresso critiche all’amministrazione è inquietante e incompatibile con i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese”, così Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, commenta le recenti rivelazioni.

“Un simile sistema di schedatura, se accertato, costituirebbe una violazione intollerabile dei diritti fondamentali delle persone e del principio stesso della libertà di espressione. Ancora più grave sarebbe la presenza, tra i nomi registrati, di dipendenti comunali, perché ciò implicherebbe anche una possibile intimidazione nei confronti di chi lavora per la città”, continua Scarpa. “È indispensabile fare piena luce su questa vicenda: chi ha dato mandato politico per questa operazione? Con quali risorse pubbliche è stata realizzata? Questi interrogativi necessitano di una risposta immediata e chiara da parte dell’amministrazione comunale. Nel frattempo presenterò un’interrogazione al Ministro della Pubblica Amministrazione, a tutela dei lavoratori del Comune e di tutti i cittadini di Venezia” aggiunge la deputata dem, che esprime piena solidarietà a tutte le persone coinvolte. “Chiediamo trasparenza e rispetto delle istituzioni democratiche: la libertà di critica è un diritto, non un reato. Mi unisco dunque alla richiesta avanzata in Consiglio Comunale affinché venga convocata al più presto una commissione per fare chiarezza su questi inquietanti sviluppi” conclude Scarpa.

Roma, 18 marzo 2025

