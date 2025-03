(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Ucraina. Sbardella (FdI): inaccettabile Rai3 megafono propaganda filorussa

“E’ inaccettabile che attraverso la trasmissione ‘Lo stato delle cose’ Rai3 stia diventando il megafono della propaganda filorussa. Una grancassa della peggior specie che non fa onore al Servizio Pubblico e che offende tutti gli italiani. Qui non c’è giornalismo, ma semplicemente il protagonismo di chi cerca in questo modo di invertire la magra tendenza degli ascolti e, probabilmente, anche della propria carriera. La tv di Stato non può più produrre questo genere di giornalismo spazzatura”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, componente della Commissione Vigilanza Rai.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati