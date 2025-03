Cultura, De Carlo (FdI): Attualità di pensiero e azione di Ferruzzi strategica ancora oggi

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

“Serafino Ferruzzi è stato un precursore dei tempi e dei temi che oggi – come e forse più di allora – sono fondamentali: la sovranità, intesa come maggior forma di indipendenza; la filiera, dai terreni di produzione alla lavorazione, trasporto e stoccaggio; l’innovazione, per una riduzione degli agrofarmaci in un’ottica di sostenibilità, altro tema chiave oggigiorno. Una visione anticipatrice già 40-50 anni fa: non dimentichiamo l’attenzione verso l’Europa, non quella di questi anni che ha guardato solo ai minori costi dimenticando produzione e filiera, ma quella delle origini, dei trattati di Roma che puntavano all’approvvigionamento europeo e al reddito per gli agricoltori; un interesse che lo ha portato ad aprire a Bruxelles la sede di rappresentanza più grande all’epoca per un’azienda. Un messaggio importante, quello di Ferruzzi: credere nell’Europa, non quella che si occupa della lunghezza delle zucchine, ma del gigante economico e politico che ha una visione d’insieme; la dimostrazione che l’Italia è stata – e ora è tornata – centrale nelle politiche europee e con una visione chiara del futuro. Credo quindi che non si possano non condividere le parole della figlia di Ferruzzi, la signora Alessandra, quando dice che il padre è stato per l’agroalimentare quello che Mattei è stato per l’energia: due personaggi unici che hanno riconosciuto da subito la strategicità dei settori e la necessità di approvvigionamento delle risorse. Ancora oggi, sia in aula che nei convegni, mi capita di citare ragionamenti e osservazioni di Ferruzzi risalenti a più di quarant’anni fa: una visione lungimirante, moderna e attuale, e credo sia necessario oggi riconoscere la straordinarietà di Ferruzzi e della sua azienda nello scacchiere geo-politico mondiale”.

Così il presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, in occasione della presentazione del libro “La caduta di un impero. 1993. Montedison Ferruzzi Enimont” di Carlo Sama, tenutasi nel pomeriggio di oggi a Palazzo Carpegna, a Roma, su iniziativa della senatrice Lavinia Mennuni.

