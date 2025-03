COMUNICATO STAMPA 17.03.2025 | Villaggio dello Sport – II Edizione

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

Villaggio dello SportII Edizione

Tra pochi giorni, il prossimo sabato 22 marzo, tra le ore 10 e le ore 17, il Parco dell’Appia Antica sarà l’arena che ospiterà il grande Villaggio dello sport realizzato dal Coni Lazio, in collaborazione con oltre 50 Federazioni sportive nazionali e discipline associate e in sinergia con il Cip Lazio. L’evento, che rientra nel protocollo d’intesa “CONI & Regione Lazio per lo Sport”, con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina, del Parco Archeologico dell’Appia Antica, dell’Ente Parco Regionale, e del Municipio VIII si svilupperà in un contesto storico straordinario, coinvolgendo contemporaneamente il Circo di Massenzio, il Mausoleo di Cecilia Metella, gli spazi interni ed esterni della Chiesa di San Nicola e il tratto di Via Appia Antica che collega questi siti.

Il Villaggio dello Sport sarà aperto gratuitamente a tutti, permettendo di praticare sport individuali e di squadra grazie alla partecipazione dei tecnici qualificati delle oltre 50 Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate presenti, oltre alle 3 del Comitato Paralimpico, che garantirà così un’ampia accessibilità e inclusione. Un evento che favorirà l’integrazione attraverso il gioco e lo sport, nel pieno spirito della progettualità del Comitato Regionale Lazio e della Regione Lazio per la promozione dello sport per tutti, consentendo ai cittadini di avvicinarsi a numerose discipline note e meno note.

L’iniziativa non solo favorisce la pratica sportiva, ma si inserisce in un’ottica di valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio monumentale. Per l’intera giornata di sabato 22 marzo il complesso monumentale del Mausoleo di Cecilia Metella e della Chiesa di San Nicola saranno eccezionalmente visitabili con biglietto gratuito: un’occasione straordinaria per far conoscere a nuovi pubblici un sito archeologico di grande suggestione.

Il Villaggio Sportivo sarà un’occasione unica per tutte le fasce d’età: bambini, adolescenti e adulti potranno partecipare ad attività sportive, sperimentare nuove discipline e godere di una giornata all’insegna dello sport e del benessere. Sarà un appuntamento imperdibile per scoprire lo sport come bene comune, in un contesto ricco di storia, arte e natura.

Nel dettaglio, l’area del Circo di Massenzio ospiterà 37 discipline sportive, mentre nel Mausoleo di Romolo ci sarà una mostra interattiva con immagini e clip dei tanti eventi realizzati dal CONI e dal CIP Lazio. Al Mausoleo di Cecilia Metella avranno luogo le esibizioni di danza e saranno collocate le damiere, nella Chiesa di San Nicola saranno presenti 5 discipline, tra le quali una scacchiera gigante, e altre 5 saranno lungo la via Appia Antica.

Nel grande Villaggio dello sport ci saranno anche un percorso per le biciclette, uno per le mini moto e uno per l’orienteering. E ancora due ring, uno per il pugilato l’altro per gli sport da combattimento, una parete per l’arrampicata sportiva da 3 metri, la novità assoluta della pista da bowling, il campo gonfiabile da hockey, e una lunga lista di simulatori, tanto apprezzati da chi vuole provare per la prima volta una disciplina sportiva. Si tratta del remoergometro per il canottaggio, del pagaiaergometro per la canoa, del tiro laser per il pentathlon moderno, e ancora della motonautica, tiro a segno, tiro a volo, pesca sportiva con le canne roubasienne, e il simulatore di guida sicura. Tra le ore 16 e le 17, poi, ci sarà il momento più emozionante della giornata, con il lancio di un team di 9 paracadutisti del Gruppo Lazio Paracadutismo (Aero Club Real Lazio e SS Lazio Paracadutismo) davanti al pubblico e alle autorità presenti.

Per tutto il giorno, l’intera area sarà come una grossa arena ‘olimpica’ aperta al pubblico dove si assisterà anche ad esibizioni, tornei, incontri tra atleti delle tante associazioni sportive coinvolte di discipline tradizionali, individuali e di squadra, e anche di quelle meno conosciute. Oltre alla pratica sportiva, durante la giornata non mancheranno esibizioni, momenti di socializzazione, appuntamenti culturali e lo street food.