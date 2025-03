Pesi – Capurso incorona le nuove promesse della Pesistica Olimpica Giovanile

(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

Capurso incorona le nuove promesse della Pesistica Olimpica Giovanile

Si chiude la due giorni pugliese dedicata agli astri nascenti juniores

Capurso, 16 marzo 2025

Capurso incorona altri sei giovani campioni italiani nell’ultima giornata dedicata alle Finali dei Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica, presso il Pala Padovano. Sedici in totale i giovani pesisti a conquistare il titolo nel corso del week end nella cittadina pugliese, che ha accolto a braccia aperte la pesistica olimpica in vista di inaugurare, a fine anno, il Palazzetto finanziato con i fondi del PNRR che sarà dedicato alla disciplina.

LE GARE

Primo Campione Italiano Juniores di giornata è Giovanni Zanetti, che conquista il titolo nella categoria fino a 88 kg con un totale di 297 kg e una prestazione da incorniciare: 6 prove valide su 6 e un titolo mai in discussione. A ben 18 kili di distanza arriva infatti Rayen Ghrissa, argento con 279 kg e ad ulteriori 18 si posiziona Angelo Cignola, bronzo con 257 kg. Nella 98 kg torna sul gradino più alto del podio Iacopo Falsinotti, che si mette al collo tre medaglie d’oro con 130 di strappo, 160 di slancio e un totale di 290 kg; il toscano si piazza davanti a Nicola Crescini, argento con un totale di 263 kg e a Filippo Civiero, bronzo con 245 kg, che riesce a scalzare il diretto contendente al podio, Matteo Dente.

Prima campionessa Italiana Juniores di oggi è Melissa Albanese che riesce ad ottimizzare i 5 kili di vantaggio accumulati nello strappo e ad incrementarli nello slancio, arrivando a quel +8 che le regala un totale di 158 kg. Argento per Carlotta Cavaliere con 150 kg mentre il bronzo va a Emma Greco che, dopo il quarto posto di strappo, nello slancio fa meglio della sua diretta avversaria, Alessandra Castagna, riuscendo ad ottenere un totale di 144 kg.

Combattuta e avvincente la sfida nella categoria 86 +, dove se la battono kilo su kilo Sara Esse e Daniela Morlino. La napoletana è in testa alla classifica di strappo per un solo kilo di distanza, poi è lo slancio a decidere; Esse convince già dal primo tentativo in cui incastra bene i 75 kili, davanti anche qui, di una sola lunghezza, alla diretta avversaria che dal canto suo fallisce nel tentativo di scavalcarla con una terza prova a 80 kili. Via libera, dunque, per Sara che conclude la sua gara con 6 prove valide su 6, per un totale di 149 kg; argento per Daniela Morlino con 138, bronzo per Matilda Comello con 119.

Alessandro Bolognini è il campione italiano juniores nella categoria fino a 110 kg con un totale di 257 kg: tre ori per lui che rischia anche il fuori gara nello slancio dopo due prove andate a vuoto a 140, con una terza portata a termine tra gli applausi del pubblico. Dietro di lui Mattia Colombo che, dopo il terzo posto di strappo, nello slancio recupera una posizione chiudendo con un totale di 243 kg. Bronzo per Adriano Adamo che, dopo l’argento di strappo, nello slancio rischia di buttare tutto all’aria con due prime prove errate, per poi terminare con un totale di 241, che lo pone al terzo posto di categoria. Nel + 110 a trionfare è il friulano Federico Baldi, che sale sul gradino più alto del podio con 270 kg, davanti a Salvatore Pio Esposito argento con 245 e a Antonio Bellissimo, bronzo con 240 kg.

Claudio Scarantino e Lavinia Magistris si aggiudicano i premi di ‘best lifter’, rispettivamente maschile e femminile, della manifestazione. Miglior società maschile è stata premiata la Pesistica Pordenone, davanti alle Fiamme Oro e alla Hard Work. Miglior società femminile è invece risultata la Steel Bull di Napoli, davanti alle Fiamme Oro e alla Pesistica Pordenone.VAI AI RISULTATI DEI CAMPIONATISCARICA LE FOTO

