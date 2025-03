(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 16 March 2025 Bonelli: “Dal no al RearmUE può nascere un’alleanza per un’alternativa di

governo alla destra”

“Si sta delineando una strada politica chiara e netta: il voto contrario al

RearmUE espresso da PD, M5S e AVS dimostra che esiste un nucleo politico

che può iniziare a costruire un’alternativa di governo alla destra di

Giorgia Meloni.

La nostra posizione è chiara: investire sulla corsa al riarmo non significa

garantire sicurezza, ma alimentare tensioni e distogliere risorse dalle

politiche sociali e climatiche fondamentali per il futuro del Paese.

Questa convergenza su un tema così centrale dimostra che si può e si deve

lavorare insieme per costruire un progetto politico alternativo, basato

sulla pace, sulla giustizia sociale e sulla transizione ecologica, per

creare lavoro e benessere.

Spendere 800 miliardi in armi è una follia e un atto contro le future

generazioni, non solo perché si tagliano servizi sociali, scuola, ricerca,

sanità e welfare, ma anche perché questo enorme debito verrà scaricato sui

giovani di domani.

Ci sono le condizioni per costruire un’alleanza politica che entri in

sintonia con il sentimento diffuso della popolazione, sempre più contraria

a questa corsa al riarmo e sempre più bisognosa di risposte concrete su

lavoro, diritti e futuro.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

