(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 16 March 2025 +++Aggiornamento ore 16, Grand Prix di spada: medaglia certa per

l’olimpionica azzurra Giulia Rizzi che approda in semifinale+++

BUDAPEST – L’olimpionica Giulia Rizzi sarà la medaglia azzurra nel Grand

Prix di spada in corso a Budapest. La friulana della Fiamme Oro,

infatti, è approdata in semifinale, conquistando la certezza del podio

grazie al successo per 15-9 nel derby italiano dei quarti di finale

contro la compagna Federica Isola che ha chiuso 7^. A un passo dalla

zona medaglie anche Nicol Foietta, 8^ dopo aver perso di una sola

stoccata (7-6) il match decisivo contro la canadese Mackinnon.

Per Giulia Rizzi, oro a squadre agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi

2024, semifinale sulle pedane ungheresi in programma alle ore 18 contro

la coreana Sera Song.

Sempre nel Grand Prix di spada a Budapest, ma nella gara maschile, i

migliori azzurri sono stati i giovani Simone Mencarelli e Matteo

Galassi, che hanno chiuso rispettivamente 12° e 16°. SEGUIRÀ COMUNICATO

COMPLETO A FINE GARA

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

