DESIRÒ (LIB-POP): PIAZZA DEL POPOLO, UNA MANIFESTAZIONE DALLA RETORICA PSEUDO-EUROPEISTA DELLA SINISTRA DIVISA ED ANTIEUROPEA

(AGENPARL) - Roma, 13 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 13 marzo 2025 “*Italia Liberale e Popolare* non aderirà alla manifestazione convocata

dalle pagine di Repubblica per Sabato 15 Marzo a Roma in quanto, andando

oltre la mera retorica pseudo-europeista, appare come una *strumentale

adunata antigovernativa*, assemblata per dare una parvenza di unità ad un

centro sinistra sempre più diviso su qualunque tema, compreso quello

Europeo”, così *Claudio Desirò*, *Segretario di Italia Liberale e Popolare*,

annuncia la decisione di non prendere parte alla manifestazione.

“Annunciata, almeno sulla carta, con tante belle intenzioni, si è nel tempo

trasformata in una sorta di regolamento di conti interno alle varie

opposizioni che si ritroveranno in piazza con posizioni diametralmente

opposte: ci sarà un *PD diviso ed isolato* in Europa, ma probabilmente non

la sua segretaria; ci sarà la *sinistra radicale*, con bandiere

pacifintiste che cozzeranno con le bandiere dell’Ucraina; ci sarà chi è

favorevole al *piano di spesa* per la difesa dell’Europa e chi ne è

totalmente contrario. Insomma, sarà una miscellanea di posizioni con una

sola cosa in comune: essere oppositori dell’attuale esecutivo”, aggiunge

*Desirò*.

“Un’opposizione che appare grottesca nel voler apparire unita nonostante le

evidenti divisioni e che continua a narrare di un Governo anti-europeista

quando, invece, al netto delle dichiarazioni di Salvini, l’Esecutivo Meloni

continua a portare avanti una politica estera di chiara matrice europeista

ed atlantista. Ieri, solo *Forza Italia* e *Fratelli d’Italia*, infatti,

hanno votato compattamente e convintamente a favore del piano di difesa

dell’UE, mentre le opposizioni di piazza si sono ritrovate in posizioni

antibelliciste, che nulla hanno concretamente a che fare col processo

europeo in corso”, continua *Desirò*.

“Risulta evidente, pertanto, che la manifestazione di *Piazza del Popolo*

non si rivelerà altro che l’ennesima occasione per l’opposizione

parlamentare di strumentalizzare un tema a solo scopo propagandistico,

distante dalla realtà, per tentare di tenere insieme tutto ed il suo

contrario e per cercare di nascondere il vuoto pneumatico politico che

rappresentano”, conclude *Desirò*.