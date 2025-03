CONTIENE FOTO# VELLETRI – CONTINUA L’ATTIVITA’ DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLO SPACCIO. CARABINIERI ARRESTANO 5 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E RICETTAZIONE.

(AGENPARL) - Roma, 13 Marzo 2025

VELLETRI – CONTINUA L’ATTIVITA’ DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLO SPACCIO.

CARABINIERI ARRESTANO 5 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI SPACCIO DI

SOSTANZE STUPEFACENTI E RICETTAZIONE.

VELLETRI (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di

mirate attività volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze

stupefacenti nell’area dei Castelli Romani, con particolare riguardo al

comune Veliterno, hanno arrestato 5 persone gravemente indiziate dei reati

di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Una 55enne di origini romene ed il figlio 24enne, sono stati arrestati in

quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, nel centro storico di

Velletri, sono stati trovati in possesso di 115 gr di cocaina, oltre un

chilogrammo di hashish, più di 5.000 euro in banconote di vario taglio

(ritenuti provento dell’attività illecita), una pistola scacciacani nonché

sette computer portatili risultati provento di un furto commesso il 12

febbraio dello scorso anno in danno dell’istituto scolastico James Joyce di

Ariccia.

Al termine di una minuziosa attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare,

emessa dal GIP del Tribunale di Velletri, nei confronti di 3 italiani

ritenuti responsabili di detenzione a fini di spaccio di sostanze

stupefacenti e ricettazione. Un 60enne ed un 20enne sono stati condotti

presso il carcere di Velletri mentre un 27enne è finito agli arresti

domiciliari. La costante e minuziosa attività d’indagine messa in campo dai

Carabinieri della Compagnia di Velletri, coordinata dalla locale Procura, ha

permesso di fare luce – ancora una volta – sull’annoso fenomeno dello

spaccio di stupefacenti nel territorio dei Castelli nonché di accertare

l’esistenza di un efficiente sistema di ricettazione di beni rubati.

Infatti, nel corso delle indagini – oltre a ricostruire le modalità le

modalità di cessione dello stupefacente, spesso molto simili a quelle

dell’asporto, con prenotazione e consegna a domicilio – sono stati

recuperati e restituiti al legittimo proprietario 128 pneumatici destinati

ad autovetture di fascia alta per un valore di oltre 50.000 euro.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

