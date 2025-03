LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE del 12 MARZO 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 Presidenza

La Presidente della Regione, Alessandra Todde, di concerto con l’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, ha rappresentato la necessità di fornire specifiche indicazioni per la resa e il deposito del conto giudiziale delle partecipazioni azionarie della Regione Sardegna, in coerenza con il quadro normativo nazionale dettato dal D.Lgs. n. 174/2016 e con quanto regolamentato dall’amministrazione regionale. La Giunta regionale quindi, udita la proposta della Presidente, di concerto con l’assessore della Programmazione, propone di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza affinché comunichi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 138, comma 1, c.g.c., i dati identificativi del Presidente della Regione quale agente contabile tenuto alla resa di conto giudiziale per le partecipazioni azionarie della Regione Sardegna.

Enti locali

La Giunta su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha approvato il trasferimento alla provincia dell’Ogliastra dei beni e personale della provincia di Nuoro, secondo la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e la legge regionale 19 luglio 2024, n. 9. Nello specifico, ha disposto che i beni mobili e immobili siano assegnati in base alla competenza territoriale dei nuovi enti e che il personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia assegnato tenendo conto della competenza territoriale e della necessità di assicurare la funzionalità dei nuovi enti.

Industria

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, ha espresso l’intesa della Regione Sardegna alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione elettrica (SE) Perdas 150kV/70kV e raccordi in cavo alla RTN, comprensivo delle opere connesse, nel Comune di Perdasdefogu. L’intervento, che si inquadra all’interno delle opere atte ad aumentare la resilienza del sistema elettrico a fronte di eventuali eventi meteorologici avversi, è proposto dalla Società Terna S.p.A. e ed è stato inserito nel “Piano Resilienza 2023”.

Ambiente

L’Esecutivo, su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha approvato l’atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il biennio 2025-2026 e per il 2027, stabilendo il mantenimento per il 2025 e il 2026 del meccanismo di premialità/penalità già strutturato.

Sanità

La Giunta, su proposta dell’assessore Armando Bartolazzi, ha prorogato la gestione commissariale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS), confermando quale Commissario straordinario, Simonetta Maria Cherchi, per il tempo necessario all’insediamento del nuovo Direttore generale.