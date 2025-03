CS_AMMINISTRAZIONE CONDIVISA. CATARCI: “A MENO DI DUE ANNI DAL REGOLAMENTO, SONO 25 I PATTI DI COLLABORAZIONE PER ROMA”

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 COMUNICATO STAMPA

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA. CATARCI: “A MENO DI DUE ANNI DAL REGOLAMENTO, SONO 25 I PATTI DI COLLABORAZIONE PER ROMA”

Roma 12 marzo 2025 – A distanza di meno di due anni dall’approvazione del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei Beni comuni Roma inizia a raccogliere i frutti di questa coraggiosa innovazione amministrativa che la città ha atteso per anni.

Sono 10 i Patti di collaborazione già siglati, più di 15 i nuovi patti in dirittura d’arrivo e circa 20 quelli per cui si sono manifestate le volontà ma che sono ancora da definire, grazie alle proposte presentate dalla cittadinanza attiva e ai bandi pubblicati dagli uffici Capitolini con l’obiettivo di rigenerare e rivitalizzare attraverso attività gli spazi pubblici, in alcuni casi non sufficientemente valorizzati o in attesa di essere reinventati.

In qualche patto di collaborazione le strutture di Roma Capitale non sono presenti per la centralità di altre istituzioni come la Scuola: è il caso del patto di collaborazione “Il Piccolo Ennio” elaborato dall’Istituto Comprensivo ‘Ennio Morricone’ e il Comitato dei Genitori del plesso Montemonaco, a San Basilio in IV Municipio, esteso ad altre realtà territoriali ed educative, che è stato sottoscritto in un clima festoso e musicale.

“Prosegue il lavoro dell’amministrazione nella direzione di sviluppare sempre più attività condivise con il territorio, facendo di Roma e dei suoi quartieri, sia durante l’anno giubilare, sia negli anni a venire, una città che punta sull’amministrazione condivisa, su partecipazione, inclusione e accoglienza quali valori fondamentali per migliorare la città e le relazioni tra coloro che la abitano” commenta Andrea Catarci, Responsabile Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale.

All’evento, insieme ad Andrea Catarci, hanno preso parte l’Assessora comunale alla Scuola Claudia Pratelli, la Vice Presidente del Municipio IV Annarita Leobruni e Gregorio Arena, Presidente onorario di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà.

[cid:f04993f0-115c-4657-a0c0-598b9f22b236]

Eleonora Mosetti

Gabinetto del Sindaco