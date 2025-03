(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 CAMERA, RICCIARDI (M5S): FI FONDATA DA MAFIOSO, CONTRO DI NOI METODI INDEGNI

ROMA, 12 marzo – “Lei presidente ha impedito a un capogruppo di prendere la parola, è un fatto inaccettabile. Questa è la degna conclusione di una giornata indegna iniziata con un voto che ha defraudato il nostro gruppo di una sua deputata. Forza Italia non deve offendersi, non è colpa nostra se quel partito è stato fondato da un mafioso, questo è scritto in una sentenza definitiva. Ho il diritto di dirlo anche in quest’aula e il furto di democrazia compiuto stamattina dimostra che lo stile e i metodi sono rimasti inalterati”.

Lo ha detto il capogruppo M5S Riccardo Ricciardi in aula alla Camera.

