(AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2025

(AGENPARL) – dom 09 marzo 2025 *A Sermoneta il Premio Nazionale Plastic Free: cerimonia a Napoli*

La città di Sermoneta si conferma per il secondo anno consecutivo Comune

Plastic Free 2025 per la raccolta e il riciclo dei rifiuti. Ieri mattina a

Napoli il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato

all’ambiente e raccolta differenziata Vittorio Pacini, accompagnati dal

referente Plastic Free Sermoneta Antonio D’Alessandro, hanno ritirato nel

capoluogo campano l’ambito riconoscimento che premia le iniziative

dell’amministrazione sulle tematiche ambientali, dalle giornate ecologiche

alle attività per la riduzione dei rifiuti e per sensibilizzare la comunità

a una corretta gestione della differenziata.

«Vogliamo condividere con tutta la comunità questo riconoscimento, che

rappresenta uno stimolo a migliorarci e a intraprendere nuove azioni a

difesa dell’ambiente e per potenziare la raccolta dei rifiuti in maniera

differenziata», spiegano Giovannoli e Pacini. «Ci sono diverse iniziative

in partenza nelle prossime settimane che vanno proprio in questa direzione.