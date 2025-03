[Comune Palermo] Dispersione di gas in viale Lazio, la zona messa in sicurezza con presidio degli operatori di AMG Energia. Domani l’intervento di ripristino

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 *AMG ENERGIA SPA*

*Dispersione di gas in viale Lazio, la zona messa in sicurezza con presidio

degli operatori di AMG Energia. Domani l’intervento di ripristino*

Gli operatori di AMG Energia hanno messo in sicurezza stasera il tratto di

viale Lazio compreso tra via Abruzzi e viale delle Alpi dove è stata

rilevata una fuga di gas. Per precauzione il tratto è stato chiuso al

transito e stanotte una squadra di AMG Energia rimarrà di presidio.

Gli operatori del pronto intervento della società sono stati allertati in

serata dai vigili del fuoco. Hanno individuato la dispersione a carico di

una presa che era già stata sottoposta a ripristino perché danneggiata da

alcuni lavori in corso nella zona. La situazione è sotto controllo. I

lavori di ripristino verranno eseguiti domani mattina.

Il pronto intervento di stasera chiude una giornata complessa in cui gli

operatori di AMG Energia società sono stati impegnati nelle attività di

messa in sicurezza legate all’incendio divampato in via Quintino Sella.

Palermo, 8 marzo 2025