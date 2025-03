(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Bonelli: Meloni ‘patriota’ americana, cede comunicazioni governative a

Musk. Solidarietà a Federica Serra

“Dopo l’approvazione del DL sullo spazio, è chiaro che il governo ha deciso

di affidare la gestione delle comunicazioni governative a Starlink di Elon

Musk, poiché la norma prevede la possibilità di utilizzare sistemi extra UE

appartenenti all’Alleanza Atlantica e quindi anche quelli di Musk. Il

patriottismo di Meloni è americano, non italiano, perché ha già venduto le

comunicazioni governative italiane a Musk, braccio destro di Trump (o

viceversa)”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“Nelle ultime settimane, l’emissario di Musk in Italia, Andrea Stroppa,

prima dell’approvazione della legge sullo spazio, ha attaccato numerosi

esponenti del governo Meloni. Si è trattato di attacchi per procura da

parte di Elon Musk? Trump ha minacciato di bloccare TikTok perché cinese e

perché gestisce i dati dei cittadini americani. Perché noi dovremmo

affidare la gestione di dati riservati a Musk che, tra una secchiata di

letame e un’altra, chissà cosa potrebbe fare? Sta di fatto che la legge è

passata, e rappresenta un grande regalo a Starlink. Stroppa, che ha libero

accesso a Palazzo Chigi, oggi attacca Federica Serra, moglie di Fabrizio

Roncone, “reo” di aver scritto un articolo su di lui per il Corriere della

Sera. Un attacco squallido, perché colpisce un familiare con allusioni

inaccettabili. Roncone è persona dalle spalle larghe e non ha bisogno della

mia solidarietà, ma a sua moglie Federica Serra va tutta la mia vicinanza

per la volgarità con cui Stroppa attacca chiunque”, conclude.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE