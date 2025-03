(ARC) Eventi: Scoccimarro, Pallamano Trieste merita ritorno in serie A

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

Trieste, 8 mar – "Complimenti alla societ?, agli sponsor e ai

giocatori per questo prestigioso risultato, che riporta la

Pallamano Trieste nella categoria che le compete, con l’auspicio

di un ritorno ai fasti del passato”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, in occasione

della festa per il ritorno della Pallamano Trieste nella serie A

Gold, che si ? svolta nel palazzetto di Chiarbola prima del match

contro il Lanzara.

“La Pallamano Trieste 1970 vanta 17 scudetti – ha ricordato

Scoccimarro -. Nel mondo dello sport la scaramanzia ? d’obbligo

e, come diceva Eduardo De Filippo, credere nella iella ? da

stolti, ma non crederci porta sfortuna. L’auspicio ? quindi che

si pensi in grande e si voli alto”.

“Le istituzioni e la citt? sono vicine a questa societ?, con la

speranza di conquistare il diciottesimo scudetto e superare

finalmente un’impasse che dura da oltre vent’anni. Sono

ottimista: facendo davvero squadra, si potr? tornare a riempire

il palazzetto per un’altra squadra triestina in Serie A”, ha

auspicato l’assessore.

