(ACON) GIRO ITALIA. BORDIN: TAPPA FVG 2025 SIMBOLO UNIONE TRANSFRONTALIERA

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 (ACON) Cormons, 8 mar – “La nostra regione ancora una volta

accoglie con entusiasmo una tappa del Giro d’Italia, un evento

che esprime al meglio la bellezza dei nostri territori e la

capacit? organizzativa del Friuli Venezia Giulia. Un plauso va a

tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria

manifestazione: dai volontari alle istituzioni, che con passione

e dedizione lavorano per mesi per regalare agli appassionati di

ciclismo e di sport un’esperienza indimenticabile”.

Cos?, questa sera, il presidente del Consiglio regionale del Fvg,

Mauro Bordin, che, al teatro comunale di Cormons, ha preso parte

alla presentazione della 14esima tappa del Giro d’Italia, Treviso

– Nova Gorica/Gorizia, in programma sabato 24 maggio, insieme a

diversi colleghi consiglieri e all’assessore regionale Barbara

Zilli.

“Un significato particolare assume quest’anno la tappa che si

inserisce nel contesto di GO!2025. Questa frazione del Giro – ha

evidenziato il massimo esponente dell’Assemblea legislativa – ?

molto pi? di una corsa: ? un simbolo di unione e collaborazione

transfrontaliera, un’ulteriore occasione per valorizzare un

territorio che, da luogo di divisione, ? diventato esempio di

integrazione e dialogo. Sport e cultura si incontrano,

raccontando una storia di crescita e condivisione che ci proietta

nel cuore dell’Europa”.

Bordin ha poi ricordato Bruno Pizzul a cui ? dedicata la tappa,

icona del giornalismo sportivo recentemente scomparso: “non ?

stato solo una delle voci pi? amate dagli italiani, ma anche un

orgoglio del Friuli Venezia Giulia. Il suo racconto del calcio,

sempre competente ed elegante, ha accompagnato intere

generazioni, facendo scuola con uno stile unico e inconfondibile”.

All’evento, tra le numerose autorit? presenti, i primi cittadini

di Cormons, Roberto Felcaro e di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il

presidente del Comitato locale di Tappa, Paolo Urbani, insieme a

molti campioni di ieri e di oggi dello sport.

ACON/AD-sm

082012 MAR 25