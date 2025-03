8/3/2025 LUNEDÌ 10 MARZO ALL’INTERNO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI TRIESTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA SI TERRÀ IL CONVEGNO “SPORTIVAMENTE DONNA”

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

LUNEDÌ 10 MARZO ALL’INTERNO DEGLI EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE DI TRIESTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE

DELLA DONNA SI TERRÀ IL CONVEGNO “SPORTIVAMENTE DONNA”

Nell’ambito del ricchissimo programma di iniziative del Comune di Trieste promosse

dall’Assessorato all’Educazione, competente per le Pari Opportunità e dall’Assessorato alla Cultura, per quanto riguarda i Civici Musei, in occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna a cui si aggiungono le iniziative delle associazioni del

Terzo settore vincitrici del bando annuale e finanziate con fondi comunali, l’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia ha organizzato, in collaborazione

con il CONI FVG, un evento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo

grado della città.

L’incontro, dal titolo Sportivamente donna, si terrà lunedì 10 marzo 2025 presso la

Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto Vecchio-Porto Vivo dalle ore 9.00 alle ore

12.00 e vedrà la partecipazione delle atlete Sara Lombardi, Giorgia Marchi, Giovanna

Micol, Tanja Romano e Marta Zanetti che racconteranno le loro esperienze, di donne

e di sportive, alle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

Per i saluti istituzionali saranno presenti il Sindaco, Roberto Dipiazza e l’Assessore

alle Politiche dell’educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Lunedì 10 marzo 2025

Ore 9.00 sala Luttazzi, Magazzino 26, Porto Vecchio-Porto Vivo evento “Sportivamente

donna” dedicato alle scuole secondarie superiori in collaborazione con il CONI FVG.

Per raccontare le loro esperienze sportive saranno presenti le atlete Sara Lombardi,

Giorgia Marchi, Giovanna Micol, Tanja Romano e Marta Zanetti.

Ore 17.00 – Museo Lets “LETS al femminile” visita guidata gratuita a cura di Gabriella

Ore 17.30 Anolf Regionale FVG: conferenza “Donne e la Libertà di scegliere il cambiamento”- Sala teatro Piccola Fenice via san Francesco, 5. Per informazioni: http://www.anolffvg.it

Ore 18.00 Spazio Forum di Museo LETS – “Lo stato delle cose”.

Presentazione della rivista “Leggere Donna” a cura di Mavis Toffoletto. Conversazione con la direttrice editoriale Luciana Tufani e Gabriella Norio.

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti

Altri eventi

Associazioni del Terzo settore: