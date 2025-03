Scomparsa Guido Alpa, dichiarazione presidente Cnf Francesco Greco

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 >> Dichiarazione di Francesco Greco presidente del Consiglio nazionale forense su scomparsa di Guido Alpa

>> “La scomparsa di Guido Alpa lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale. È stato un insigne maestro del diritto civile, un avvocato di straordinaria competenza e un punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio Nazionale Forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent’anni”.