RILANCIO PROTOCOLLO CHIMICA VERDE SASSARI PORTO TORRES

Roma, 7 Marzo 2025

ven 07 marzo 2025

FIRMATA A SASSARI LA “POSIZIONE CONDIVISA”

CHE RILANCIA IL PROTOCOLLO SULLA CHIMICA VERDE

Sassari, 07/03/2025

Nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari sono state riunite dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, tutte le istituzioni (Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero, Provincia di Sassari) e le parti sociali (Confindustria centro nord Sardegna, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Cgil, Cisl, Uil) coinvolte nel progetto che puntava alla “riconversione industriale dello stabilimento chimico di Porto Torres”, facendo dell’area industriale di Sassari e Porto Torres una delle “sedi di sviluppo dell’economia green e circolare sulla quale si basa il rilancio del Paese”, come è scritto nel protocollo sottoscritto.

Tutte le parti hanno condiviso come “la costruzione dei sette impianti previsti” all’epoca si è fermata per “alcune responsabilità istituzionali”. Ora che Versalis, del gruppo Eni, ha “rilevato le quote della consociata Novamont in Matrica” – con l’adeguato supporto legislativo voluto dal governo Draghi nel 2022 – gli investimenti possono essere riavviati.

“Adesso è necessario il coinvolgimento diretto di Eni, che deve prendere impegni concreti su un piano industriale, sugli investimenti e su un cronoprogramma condiviso con il Governo”, sottolinea la presidente della Regione.

“Oggi manca un interlocutore essenziale – ha rimarcato Cani – ovvero il governo nazionale, che ha precise responsabilità su questo tema e dovrà fornire risposte concrete. Questo territorio deve poter dialogare con il governo con determinazione, chiedendo un cronoprogramma chiaro per il rilancio della chimica verde ed evitando incertezze e posizioni ambigue. È fondamentale riportare la questione sul tavolo giusto.”

Il piano condiviso punta alla produzione di “polimeri, additivi e lubrificanti bio (bioplastiche e biofiller) su scala industriale con produzioni di 100-120 mila tonnellate anno”. La “nuova fase” prevede “investimenti in qualità e valore equivalenti a quelli indicati nel 2011”.

Il progetto punta a “risposte connesse alla filiera agricola” con “il coinvolgimento diretto della Regione Sardegna, anche per il tramite delle agenzie Agris, Laore, Argea e del rapporto con le università di Sassari e Cagliari” con “lo sviluppo del Centro Ricerche a Porto Torres”.

Oggi sono operativi solo due impianti: P01 per la produzione di monomeri bio da olio di girasole con 40 addetti impiegati e P02 per lubrificanti bio da acido pelargonico con 27 addetti.

Il piano di impostazione degli impianti e delle produzioni prevede investimenti per 450 milioni con 217 addetti diretti e 80 nell’indotto.

“Questo territorio ha subito le conseguenze degli impegni industriali disattesi da 14 anni. Il tempo delle giustificazioni ormai è terminato. La produzione di plastica biodegradabile è un tema centrale nelle politiche ambientali e industriali, soprattutto in un contesto in cui le microplastiche contaminano anche il cibo che consumiamo. Dobbiamo garantire che la produzione sia possibile, scalabile e sostenibile, con costi competitivi. Oggi abbiamo l’opportunità di cambiare approccio, risolvere definitivamente la questione energetica e creare un quadro produttivo stabile e certo. Con regole chiare, si attraggono investimenti e si realizzano piani industriali solidi.

Abbiamo ricevuto disponibilità da Eni e Versalis per un incontro a breve. Chiederemo quindi al Governo di spiegare la propria strategia industriale per questo territorio, perché non possiamo più essere semplici spettatori in attesa di investimenti dall’alto. Per questo arriveremo al tavolo con una posizione condivisa da Regione e tutti gli attori interessati, istituzionali, sindacali e datoriali”, ha concluso la presidente Todde.