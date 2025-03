(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Inail: Scotto (Pd), morti sul lavoro emergenza nazionale.

Da ministra Calderone pannicelli caldi

“Il rapporto Inail ci parla di un aumento nel mese di gennaio dei morti sul lavoro. Più 12 decessi rispetto allo scorso anno che equivale a più 36 per cento. Con una crescita persino tra gli under 25. E’ emergenza nazionale. Tutte le misure messe in campo dalla ministra Calderone sono solo pannicelli caldi, a partire da una patente a crediti senza capo nè coda. Chiediamo al Governo di aprire rapidamente un confronto con le parti sociali che superi misure propagandistiche e inefficaci”.

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

