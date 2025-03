ROMA APPROVA IL REGOLAMENTO OSP PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: REGOLE CHIARE, CONTROLLI PIÙ EFFICACI E UNA NUOVA VISIONE DELLO SPAZIO URBANO

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

Regolamento concessione OSP per le attività esclusive o prevalenti di somministrazione di

cibo e bevande

Nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, del Piano Generale del Traffico Urbano e delle Linee Guida

sulla distanza dai Monumenti e di salvaguardia delle aree di pregio, abbiamo stabilito regole chiare,

trasparenti, che concorrano ad eliminare le scorrette rendite di posizione e scelte arbitrarie permesse dalle

aree grigie della passata regolamentazione.

La concessione OSP sarà determinata in base a parametri oggettivi legati alla superficie dell’attività e alla

suddivisione del territorio in tre ambiti principali stabiliti nel rispetto di quanto previsto nel Piano Regolatore:

Sito Unesco (con 3 sotto categorie: tessuti CAM e da T1 a T3, T4 e da T5 in poi)

Città storica (con 2 sotto categorie: tessuti da T1 a T4, e da T5 in poi)

Suburbio (con 2 sotto categorie: all’interno della Fascia Verde, fuori la Fascia Verde)

SPAZIO

CONCEDIBILE SU MARCIAPIEDE

AMBITO

SITO UNESCO

Tessuti Urbanistici CAM e

da T1 a T3

SITO UNESCO

Tessuto Urbanistico T4

SITO UNESCO

Tessuti Urbanistici da T5 in

CITTÀ STORICA

Tessuti Urbanistici da T1 a

CITTÀ STORICA

Tessuti Urbanistici da T5 in

SUBURBIO

all’interno della Fascia

Verde

SUBURBIO

fuori dalla Fascia Verde

(anche doppio fronte se pubblico esercizio ha

locale posto all’angolo)

fino a 1/3 della superficie di riferimento del

locale

PEDANE

(se marciapiede

inferiore a 3m)

fino a 1/3 della superficie di riferimento del

locale

max 2 stalli

fino a 1/2 della superficie di riferimento del

locale

max 2 stalli

fino a 1/3 della superficie di riferimento del

locale

max 3 stalli

fino a 2/3 della superficie di riferimento del

locale

max 3 stalli

fino a 3/3 della superficie di riferimento del

locale

max 3 stalli

fino a 6/5 della superficie di riferimento del

locale

max 3 stalli

Aree Pedonali

Sito Unesco (tutti i Tessuti Urbanistici) : fino a 2/5 della superficie di riferimento del locale

Città Storica nei Tessuti Urbanistici da T1 a T4: fino a 2/3 della superficie di riferimento del

locale

Città Storica nei Tessuti Urbanistici da T5 in poi: fino a 3/3 della superficie di riferimento del

locale

Suburbio: fino a 4/3 della superficie di riferimento del locale

Progetti Unitari

Possibilità di deroga al Catalogo degli Arredi per progetti condivisi da almeno il 50% degli

esercenti di una via o piazza.

Possibilità di avere fino al 30% in più del concedibile su base regolamento previo parere

Sovrintendenza

Tempistiche: tutte le concessioni devono adeguarsi al nuovo regolamento

OSP Ordinarie:

nuova concessione entro 31/12/2025, pena decadenza concessione

domanda di nuova concessione entro la scadenza della concessione

OSP Covid: obbligo di presentazione nuova domanda di concessione entro 31/12/2025 e

obbligo smontaggio entro 30gg da fine legge proroga concessioni.

I PMO vigenti alla data da entrata in vigore del nuovo Regolamento saranno disapplicati a partire

dalla data di scadenza delle OSP COVID previste dalla normativa nazionale.