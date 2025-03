conferenza cambio orario

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

Benevento, 5 marzo 2025 – In vista della riapertura alla circolazione, in programma per sabato 8 marzo, del ponte San Nicola, venerdì 7 marzo alle ore 11,00, è prevista una conferenza stampa presso i locali comunali (ex Fashion Temple) di via Traiano.

Nel corso dell’incontro con i media, sarà illustrato nei dettagli l’intervento di messa in sicurezza. I lavori saranno introdotti dall’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello, i dettagli dell’intervento saranno spiegati dai tecnici e le conclusioni saranno affidate al sindaco Clemente Mastella.