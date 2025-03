Confabitare inaugura la nuova sede a L’Aquila Un nuovo punto di riferimento per la tutela della proprietà immobiliare

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari – guidata dal Presidente Nazionale Alberto Zanni, continua a rafforzare la sua presenza sul territorio italiano, consolidando il suo ruolo di interlocutore privilegiato con le istituzioni su tutte le tematiche legate alla casa e all'abitare. Con oltre 80 sedi attive in tutta Italia, l'associazione offre un'ampia gamma di servizi a tutela dei proprietari immobiliari, fornendo consulenze legali, tecniche, tributarie, amministrative e sindacali per garantire un supporto concreto nella gestione degli immobili.

L’apertura della nuova sede di Confabitare L’Aquila rappresenta un traguardo significativo per l’associazione e un’opportunità importante per il territorio. La città, con la sua storia, il suo forte vissuto e le sue specifiche esigenze abitative, necessita di un punto di riferimento stabile e competente, in grado di offrire assistenza ai proprietari e di promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni locali.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 8 marzo alle ore 11:30, presso la nuova sede, in via Massimo Leli (snc), L’Aquila. All’evento saranno presenti il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente Nazionale di Confabitare, Alberto Zanni e rappresentanti delle istituzioni locali. Sarà un’occasione per illustrare il ruolo e le attività dell’associazione, il suo impegno nella tutela della proprietà immobiliare e l’importanza di un’azione sinergica tra cittadini e amministrazioni.

Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, ha dichiarato: “L’apertura della sede di L’Aquila è un momento di grande crescita per la nostra associazione. Questo territorio ha un rapporto profondo e complesso con il tema della casa, e Confabitare vuole essere un punto di riferimento concreto per i proprietari, garantendo loro servizi mirati e un supporto costante. Il nostro obiettivo è far sì che ogni casa sia un luogo di sicurezza, valore e benessere”.

Con questa nuova sede, Confabitare rafforza il proprio impegno per il territorio aquilano, offrendo ai cittadini una voce autorevole e qualificata nel settore immobiliare.