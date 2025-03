(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 Disabili: Pd, su agevolazioni fiscali governo come Ponzio Pilato

“La risposta del Mef di oggi alla nostra interrogazione in commissione Finanze in materia di deducibilità delle spese per l’assistenza ai disabili gravi è degna del peggior Ponzio Pilato. La nostra richiesta prendeva le mosse dalla sentenza della Cassazione che ha stabilito che non è corretto assimilare le spese per l’assistenza ai disabili gravi a quelle per i soggetti non autosufficienti, poiché il Tuir prevede un regime fiscale più favorevole per le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992. Secondo la Cassazione anche le spese per assistenza fornita da collaboratori domestici senza requisiti professionali possono essere dedotte integralmente nel caso di disabilità grave, laddove le medesime spese rimangono invece agevolate con le detrazioni fiscali per le persone non autosufficienti solo a determinati limiti di importo e di reddito. Ecco perché chiedevamo al governo di aggiornare tempestivamente la prassi interpretativa sulla base della pronuncia della Cassazione, anche al fine di sgravare automaticamente i ruoli di coloro che si trovano a pagare cartelle esattoriali per il mancato riconoscimento della citata deducibilità. Eppure il governo ha fatto orecchie da mercante esponendosi di fatto a nuovi ricorsi. Un grave errore che va a colpire famiglie già in grave difficoltà”.

Così la deputata democratica, Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, commentando insieme a Federico Fornaro, della Presidenza del Gruppo, la risposta della sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, all’interrogazione relativa all’ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione che ha sancito un principio di diritto particolarmente favorevole ai contribuenti che assistono familiari con disabilità grave.

Roma, 5 marzo 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it