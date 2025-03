(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 De Maria (PD). Ustica. Amareggia la richiesta di archiviazione.

“La notizia della richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla strage di Ustica, riportata da un importante quotidiano, mi amareggia. Una richiesta motivata alla mancata collaborazione di Stati esteri. In questi anni ho assunto numerose iniziative parlamentari perché si mettessero in atto le azioni utili ad acquisire notizie da paesi amici dell’ Italia, come Stati Uniti e Francia. Non dobbiamo rinunciare, come Paese, a fare giustizia su Ustica. È un dovere morale verso le 81 vittime innocenti ed i loro familiari. Ed è una priorità per difendere ed affermare la nostra sovranità nazionale”.

Così Andrea De Maria, deputato PD

Roma, 5 marzo 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it