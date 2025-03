Agenzia regionale 252.25 Emiliano su crollo Bari

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 CROLLO PALAZZO IN VIA DE AMICIS A BARI, PRESIDENTE EMILIANO SEGUE

OPERAZIONI DI SOCCORSO

“Sto seguendo personalmente le operazioni di soccorso a seguito del crollo

di via De Amicis a Bari coadiuvando il sindaco di Bari Vito Leccese e

l’assessore Domenico Scaramuzzi. Li ho messi in contatto con il Comandante

dei Vigili del Fuoco al quale ho rappresentato la piena disponibilità a

mettere a disposizione uomini e mezzi della Prirezione Civile Regionale per

le operazioni di soccorso e per rendere meno disagevole la collocazione dei

cittadini che hanno dovuto evacuare gli immobili vicini a quello crollato”

è quanto comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “La

Protezione civile regionale – aggiunge – è a disposizione delle autorità

competenti per fornire tutto il supporto necessario. Il NUE sta filtrando

tutte le segnalazioni agli enti competenti in modo da non mettere sotto

stress le centrali di secondo livello, in particolare le centrali dei

vigili del fuoco e del 118”.