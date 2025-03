AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 6 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

📌10 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto all’evento “Marisa Cinciari Rodano. Un impegno dalla parte delle donne” in vista della Giornata internazionale della donna. Diretta webtv

AULA

📌9 Seguito esame:

ddl economia dello spazio

pdl revisione modalità accesso medicina

mozioni Cappelletti, Peluffo, Bonelli contro rincari energia

COMMISSIONI

📌 8.30_Affari esteri e Difesa_Deliberazione e Relazione sulle missioni internazionali

📌8.30_Semplificazione_Audizione di Sabino Cassese

📌8.30_Ciclo rifiuti_Audizione del sindaco di Catania, Enrico Trantino e di Antonello Mancuso, veterinario dirigente dell’ASP Catania, in tema di zoomafie

👉Termine votazioni mattino. Assemblea_Ambiente e Attività produttive_Decreto Ilva (referente)

a seguire_Attività produttive_Decreto bollette (referente)

📌13.30_Commissione Covid_Audizione di Antonello Maruotti, ordinario di statistica presso l’Università LUMSA di Roma

EVENTI

📌9.30 Aula dei gruppi. Convegno: “Il tempo delle donne. Dall’adolescenza -fertilità alla menopausa”. (Gruppo Fratelli d’Italia)

📌14.30 Sala Matteotti. Convegno “Cina, Italia ed Europa nell’era Trump” (On. Peluffo)

📌14.30 Sala Regina. Convegno: “Imprese e scuole in rete per il superamento del mismatch”(Expotraining)

📌14.30 Sala Cenacolo. Convegno: “Rights and Authoritarianisms: The case of Belarus”. (On. Quartapelle)

📌15 Sala Refettorio. Inaugurazione della mostra: “Fuori dall’ombra”

(On. Semenzato)

📌15.30 Aula dei gruppi. Iniziativa “Quello che è tuo è mio”. I conti della violenza economica”. (Commissione parlamentare di inchiesta sul

femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione libro “il gender non esiste”. Rossano Sasso

📌11.30 Presentazione Parallel Event Women 20 (W20) Italia alla 69° Commission of the Status of Women (CSW) di New York. Valentina Ghio

📌13 L’Ambientalismo realista – presentazione del Dipartimento Ambiente della Lega per Salvini Premier. Giampiero Zinzi

📌13 (in Aula commissione Agricoltura). Sport. Mauro Del Barba

📌14.30 Sicurezza quartiere Esquilino. Francesco Silvestri

📌16 Il Drin Drin fa sul serio. Antonio D’Alessio

📌17.30 Presentazione del libro “Femminicidi giovanili senza scampo. La storia di Michelle Causo”. Stefania Ascari