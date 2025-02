(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 PNRR: Manzi (PD), sugli studentati serve trasparenza. Bene rassicurazioni di Foti, ma continueremo a vigilare

“Il PD chiede trasparenza al governo sui progetti del PNRR, perché permangono diverse preoccupazioni sulla reale volontà di portare a termine integralmente gli investimenti per gli studentati, un aspetto cruciale per garantire il diritto allo studio”. Così la capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, in replica al ministro Foti durante il question time alla Camera. “ È fondamentale – aggiunge Manzi – aumentare il numero di posti letto nelle residenze universitarie, adeguandoci agli standard europei e riducendo i costi che pesano gravemente sui bilanci delle famiglie. Bene quindi le rassicurazioni del ministro Foti, ma il PD continuerà a vigilare affinché l’obiettivo dei 60.000 posti aggiuntivi previsti dal PNRR venga effettivamente raggiunto”.

Roma, 26 febbraio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]