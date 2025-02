Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti Napoli. Borrelli (Avs): “difesa della Corte dei Conti dal ddl Foti è dovere per chi vuole impedire che una certa burocrazia incapace o corrotta possa agire indisturbata e senza controlli”.

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti Napoli. Borrelli (Avs):

“difesa della Corte dei Conti dal ddl Foti è dovere per chi vuole impedire

che una certa burocrazia incapace o corrotta possa agire indisturbata e

senza controlli”.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti in Campania, a

Napoli, stamane è stata caratterizzata dalla veemente protesta arrivata da

numerosi esponenti della magistratura contabile. Sia la accorata relazione

del procuratore generale Giuseppone, ma soprattutto l’intervento della

presidente dell’associazione nazionale magistrati, Paola Briguori, hanno

evidenziato le gravi criticità che deriverebbero al funzionamento del

controllo contabile a salvaguardia degli interessi della cittadinanza dalle

norme proposte nel ddl Foti. Nel corso della mattinata, alla presenza di

una sala gremita, si è levato l’appello per tentare di fare chiarezza su

ciò che viene definito “Burocrazia difensiva”, oppure “paura della

firma”, che invece ha tutto l’aspetto di sembrare un “paura di essere

scoperti” da parte di determinati amministratori ignavi nella migliore

delle ipotesi.

“La riduzione della sfera della colpa grave nell’utilizzo delle risorse

pubbliche, la riduzione della pretesa risarcitoria a somme esigue, anche a

fronte di ingenti danni erariali provocati, la disarticolazione

territoriale delle procure, che rischierebbe addirittura di mortificare

l’azione preventiva di dissuasione nel compimento di azioni che si possono

rivelare dannose per l’erario, sono alcuni dei punti di vista evidenziati

stamane.

Siamo determinati a procedere nel nostro impegno a tutela della

salvaguardia dell’interesse pubblico prevalente, del rispetto delle

prerogative di un organo costituzionalmente riconosciuto, ma soprattutto,

contro ogni tentativo da parte di chi vuole attentare a questa importante

funzione pubblica. La difesa della Corte dei Conti è dovere per chi vuole

impedire che determinati amministratori e una certa burocrazia incapace o

corrotta possano agire indisturbati e senza controlli” dichiara il

deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

